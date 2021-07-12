На Київщині перекинувся легковик із 12 пасажирами: загинули двоє людей, у тому числі дитина
11 липня поблизу села Ревне на Київщині перекинулось авто з 12 людьми всередині
Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
За інформацією, легковий автомобіль з 12 людьми всередині перекинувся на дах.
Померли двоє осіб, в тому числі дитина. Ще троє потрапили до лікарні, в тому числі двоє дітей.
ДСНС залучило до деблокування авто вісім осіб і дві одиниці техніки.
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