На Київщині перекинувся легковик із 12 пасажирами: загинули двоє людей, у тому числі дитина

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

За інформацією, легковий автомобіль з 12 людьми всередині перекинувся на дах.

Померли двоє осіб, в тому числі дитина. Ще троє потрапили до лікарні, в тому числі двоє дітей.

ДСНС залучило до деблокування авто вісім осіб і дві одиниці техніки.



