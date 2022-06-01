На Київщині посилять комендантську годину. Діють ворожі ДРГ, - очільник ОВА
Правоохоронні органи ретельніше стежитимуть, щоб на вулицях не перебували люди без спеціальних перепусток
Про це повідомив у Телеграм очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.
На Київщині посилюють контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи ретельніше стежитимуть, щоб на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток.
"В області діють диверсійні групи, погрози провокацій нікуди не зникли", – пояснив Олексій Кулеба.
Він нагадав, що на Київщині діє комендантська година – з 23 вечора до 5 ранку.
У цей час на вулицях перебувати заборонено.
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