Про це повідомив у Телеграм очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

На Київщині посилюють контроль за дотриманням комендантської години. Правоохоронні органи ретельніше стежитимуть, щоб на вулицях не знаходилися люди без спеціальних перепусток.

"В області діють диверсійні групи, погрози провокацій нікуди не зникли", – пояснив Олексій Кулеба.

Він нагадав, що на Київщині діє комендантська година – з 23 вечора до 5 ранку.

У цей час на вулицях перебувати заборонено.

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