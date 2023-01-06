Підрив небезпечних предметів і навчальні стрільби: киян і полтавців попередили про вибухи і постріли 6 січня
6 січня у Бучанському районі ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети, а в Полтавській громаді проходитимуть навчальні стрільби
Про це інформує Київська міська військова адміністрація
"На околицях столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери", - пише пресслужба.
Сьогодні, 6 січня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському районі піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. У деяких громадах лунатимуть звуки вибухів.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін пише, що регіоні проходитимуть навчання.
"У Полтавській громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.
Українців закликають зберігати спокій, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.
- 30 грудня 2022 року повідомлялося, що на території Київської області будуть тренування українських саперів.
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