Про це інформує Київська міська військова адміністрація

"На околицях столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери", - пише пресслужба.

Сьогодні, 6 січня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському районі піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. У деяких громадах лунатимуть звуки вибухів.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін пише, що регіоні проходитимуть навчання.

"У Полтавській громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.

Українців закликають зберігати спокій, а під час повітряної тривоги перебувати в укриттях.

30 грудня 2022 року повідомлялося, що на території Київської області будуть тренування українських саперів.

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