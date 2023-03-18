На Київщині та Житомирщині можливі відключення світла
Упродовж 18 березня на Житомирщині застосовують обмеження споживання електрики через пошкодження мережі, на Київщині світло вимикатимуть у разі перевищення лімітів
Про це поінформували в Укренерго.
"У Житомирській області через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, вимушено застосовуються обмеження споживання. Також при зростанні споживання можливі обмеження у Київській області", - ствердили в Укренерго.
Так, зазначається, що до інших областей компанія не доводила ліміти споживання.
- Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики заявили, що в перспективі Україна може стати постачальником ядерного палива для європейських країн, замінивши російські поставки.
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