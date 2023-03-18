На Київщині та Житомирщині можливі відключення світла

Про це поінформували в Укренерго.

"У Житомирській області через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, вимушено застосовуються обмеження споживання. Також при зростанні споживання можливі обмеження у Київській області", - ствердили в Укренерго.

Так, зазначається, що до інших областей компанія не доводила ліміти споживання.