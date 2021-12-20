На Київщині викрили чиновників: привласнили землю на 700 млн грн

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Зловмисники привласнювали землю через її продаж підконтрольній приватній структурі за ціною, в 10 разів нижчою за ринкову.



Вони завдали збитків територіальній громаді на понад 700 млн грн.



За інформацією слідства, чиновники селищної ради залучили до оборудки фахівця, який виготовив висновки про експертну грошову оцінку земельних ділянок, призначених під забудову. Згідно з ним вартість земель була значно меншою за реальну.



На підставі документа селищна рада реалізувала підконтрольній приватній структурі сім земельних ділянок загальною площею понад 26 га. Посадовці сплатили за них громаді 55 млн грн, тоді як, за оцінками експертів, земля коштує майже 800 млн грн.



Під час 26 обшуків у підозрюваних спіробітники СБУ виявили оригінали документів щодо продажу земельних ділянок селищної ради за заниженою вартістю, первинну фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.



Правоохоронці відкрили провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.



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