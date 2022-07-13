На Київщині за весь час знешкодили понад 51 тис. одиниць ВНП
За добу 12 липня рятувальники обстежили території Бучанського, Броварського та Вишгородського районів
Про це інформує Київська ОВА.
Зазначається, що піротехніки ДСНС обстежили та знешкодили вибухонебезпечні предмети в таких населених пунктах:
- Бучанський район: смт Бородянка, с. Дмитрівка, смт Макарів, с. Липівка, с. Озера, смт Коцюбинське, с. Горенка, с. Красний Ріг, с. Шибене, с. Михайлівка-Рубежівка, смт Ворзель, м. Ірпінь, смт Гостомель, с. Северинівка, с. Бузова, с. Мощун, с. Мироцьке, с. Бабинці, с. Здвижівка, м. Буча;
- Броварський район: с. Плоске;
- Вишгородський район: с. Козаровичі, с. Демидів, с. Гаврилівка.
Всього рятувальники оглянули 38,95 га території, з них 0,95 га акваторії водних об’єктів. Також перевірено 20 об’єктів, 1,5 км ліній електропередач та знешкоджено 145 одиниць ВНП.
Таким чином, з початку робіт усього працівники ДСНС обстежили 18 378,26 га території, 1205 об’єктів, 629,74 км автомобільних доріг, 1091,02 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу, виявили та знешкодили у сумі 51 208 одиниць ВНП.
Роботи триватимуть до повного розмінування територій.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.77
Купівля 35.77Продаж 36.89
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.17
- Актуальне
- Важливе