Про це інформує Київська ОВА.

Зазначається, що піротехніки ДСНС обстежили та знешкодили вибухонебезпечні предмети в таких населених пунктах:

Бучанський район: смт Бородянка, с. Дмитрівка, смт Макарів, с. Липівка, с. Озера, смт Коцюбинське, с. Горенка, с. Красний Ріг, с. Шибене, с. Михайлівка-Рубежівка, смт Ворзель, м. Ірпінь, смт Гостомель, с. Северинівка, с. Бузова, с. Мощун, с. Мироцьке, с. Бабинці, с. Здвижівка, м. Буча;

Броварський район: с. Плоске;

Вишгородський район: с. Козаровичі, с. Демидів, с. Гаврилівка.

Всього рятувальники оглянули 38,95 га території, з них 0,95 га акваторії водних об’єктів. Також перевірено 20 об’єктів, 1,5 км ліній електропередач та знешкоджено 145 одиниць ВНП.

Таким чином, з початку робіт усього працівники ДСНС обстежили 18 378,26 га території, 1205 об’єктів, 629,74 км автомобільних доріг, 1091,02 км ліній електропередач, 11,443 км газопроводу, виявили та знешкодили у сумі 51 208 одиниць ВНП.

Роботи триватимуть до повного розмінування територій.