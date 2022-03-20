На Київщині затримали російського кулеметника, - поліція

Про це поінформувала поліція Київщини у Facebook.

"Цього 23-річного російського кулеметника Володимира Сафронова з Казані, контрактника, сьогодні зранку затримали офіцер поліції Київщини спільно з ГУР МО України. Ворожого військового викрили поряд із Житомирською трасою, де нині тривають протистояння окупанту", - уточнив начальник обласної поліції Андрій Нєбитов.







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