На Київщині знову тестуватимуть систему оповіщення: коли може бути гучно
4 травня буде проводитися повторне тестування автоматизованої системи централізованого оповіщення мешканців Київської області. Людей просять не панікувати
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
Сирени звучатимуть у період із 15:00 до 16:00. Перевірятимуть лише роботу електромеханічних сирен. У разі реальної загрози спрацюють мобільні застосунки.
"Планується декілька спрацювань зазначених пристроїв із довільними інтервалами часу", - уточнив мер і попросив людей зберігати спокій.
- На Київщині 1 травня вже проводили тестування системного оповіщення населення про загрози.
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