На Кіпрі натовп штурмував телекомпанію в ході протестів через ковід-паспорти

Про це розповідає France24.

Ввечері 18 липня близько 5 тис. протестувальників вийшли на демонстрацію біля президентського палацу. Після закінчення акції близько половини з них пішли до будівлі телеканалу Sigma TV, повідомила поліція.

Телеканал повідомив, що поліція пройшла до будівлі, щоб захистити тих, хто там працює.

Вважається, що Sigma TV займає жорстку позицію щодо противників вакцинації. Телекомпанія стала об'єктом попередніх протестів проти заходів по боротьбі з коронавірусом.

Минулого тижня Кіпр ввів "паспорт безпеки". Згідно з новими положеннями, у країні право відвідувати супермаркети, торговельні центри, ресторани та інші підприємства буде надано лише людям з посвідкою про вакцинацію від коронавірусу.

Після нового сплеску захворюваності Кіпр також розширив свою програму вакцинації, включивши у неї підлітків у віці 16 і 17 років, і активізував зусилля, щоб переконати молодих людей зробити щеплення.

На Кіпрі зареєстровано понад 90 тис. випадків коронавірусу і 384 випадки смерті.



Під час інцидентів та арештів 12 військових отримали поранення, семеро з них госпіталізували. Двоє правоохоронців серйозно поранені. Поліція заарештувала п’ять осіб, за підозрою в участі в безпорядках.