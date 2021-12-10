На компанію Tesla вдруге подали позов через сексуальні домагання на робочому місці

Про це повідомляє Reuters.



Працівниця компанії Еріка Клауд звинуватила свого колишнього менеджера, у "постійних і наполегливих" сексуальних домаганнях у позові, поданому до Верховного суду округу Аламеда в Каліфорнії.



Вона стверджує, що менеджер обіймав її і робив їй масаж, роблячи грубі та непристойні зауваження. За словами працівниці, тепер вона зазнає помсти з боку інших керівників після того, як поскаржилася команді Tesla на неправомірну поведінку.



Як відомо, 18 листопада 2021 року інша працівниця Tesla, Джессіка Барраза, подала позов проти виробника автомобілів, стверджуючи про постійні сексуальні домагання на головному заводі у Фрімонті, штат Каліфорнія.



"Поширена культура сексуальних домагань, яка включає щоденний шквал сексистських висловлювань і поведінки, зокрема часті обмацування на заводі, відома керівникам і менеджерам і часто вчиняється ними", - йдеться у позові.



Tesla поки що не відповіла на запитання ЗМІ щодо позову, оскільки у компанії немає відділу зв’язків з громадськістю.

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