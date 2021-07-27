Tesla вперше отримала понад $1 млрд чистого прибутку

Про це повідомляє CNBC.



Компанія Ілона Маска заробила від квітня до червня 1,14 млрд дол., або 1,45 дол. в розрахунку за акцію. Це в понад 10 разів перевищує її прибуток за аналогічний період минулого року. Виручка теж майже подвоїлась, якщо порівняти з 2020 роком, і становила близько 12 млрд дол. За той же період, своєю чергою, компанія втратила 23 млн дол. через падіння вартості біткоїна.



Загальний виторг від продажу електромобілів склав 10,21 млрд доларів. Компанія також повідомила про доходи в розмірі 801 млн дол. від свого енергетичного бізнесу, включаючи сонячну енергію для будинків і підприємств, що більш ніж на 60% більше, ніж минулого кварталу.



Зараз Tesla може похвалитися ринковою вартістю близько 630 млрд дол., що набагато більше, ніж у будь-якого іншого автовиробника, і в 14 разів більше, ніж вартість компанії два роки тому.



Tesla раніше повідомила, що поставила на ринок 201 250 електромобілів і виготовила 206 421 машину протягом кварталу, який закінчився 30 червня 2021 року.

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