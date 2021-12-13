На конкурсі "Міс Всесвіт-2021" перемогла індійська модель Гарнааз Сандху
Титул "Міс Всесвіт-2021" здобула 21-річна індійська модель Гарнааз Сандху. Конкурс відбувся у місті Ейлаті, в Ізраїлі
Про це йдеться на сайті конкурсу.
Сандху позиціонує себе як прихильниця розширення прав і можливостей жінок. Вона сказала, що отримує натхнення від діяльності актриси та моделі Пріянки Чопри. У вільний час займається йогою, танцями, кулінарією, верховою їздою і грою в шахи.
Друге місце посіла Надя Ферейра з Парагваю, а третє - Лаліла Мсване з Південно-Африканської Республіки.
Сандху стала третьою індійкою, якій здобула перемогу на "Міс Всесвіт". Вона також отримала титул «Міс Діва-2021», а у 2019 році перемогла на конкурсі Femina Miss India.
Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2021" представляла 27-річна Анна Неплях з Дніпра.
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