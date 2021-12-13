На конкурсі "Міс Всесвіт-2021" перемогла індійська модель Гарнааз Сандху

Про це йдеться на сайті конкурсу.



Сандху позиціонує себе як прихильниця розширення прав і можливостей жінок. Вона сказала, що отримує натхнення від діяльності актриси та моделі Пріянки Чопри. У вільний час займається йогою, танцями, кулінарією, верховою їздою і грою в шахи.



Нагадаємо, у 2020 році на конкурсі "Міс Всесвіт" перемогла представниця Мексики Андреа Меса.

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Друге місце посіла Надя Ферейра з Парагваю, а третє - Лаліла Мсване з Південно-Африканської Республіки.Сандху стала третьою індійкою, якій здобула перемогу на "Міс Всесвіт". Вона також отримала титул «Міс Діва-2021», а у 2019 році перемогла на конкурсі Femina Miss India.Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2021" представляла 27-річна Анна Неплях з Дніпра.