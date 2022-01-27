На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина, є один загиблий та поранені

Про це повідомляє "Радіо Азаттик".



Як передає видання з посиланням на Прикордонну службу Державного комітету нацбезпеки Киргизстану, із 17:30 до 18:00 за місцевим часом таджикистанські прикордонники в односторонньому порядку перекрили ділянку дороги Баткен-Ісфана біля Торт-Кочо, Баткенського району. Згодом, прикордонні підрозділи, які дислоковані на цій ділянці кордону, перевели на посилений режим несення служби.



Пізніше начальник управління Прикордонної служби ДКНБ Баткенської області Киялбек Толонбаєв повідомив, що близько 19:30 почалась перестрілка. Прикордонники Киргизстану заявили, що проти них Таджикистан застосував міномети та гранатомети.



Водночас прессекретар адміністрації Ісфаринського району Таджикистану Зубайдулло Шамодов заявив, що дорогу в Баткенському районі перекрили не таджикистанські прикордонники, а киргизстанські.



Виданню "Радіо Озоді" повідомили, що під час перестрілки на кордоні загинув щонайменше один мирний житель із Таджикистану. Йому, за словами представника місцевої влади, було 36 років.



"Sputnik Таджикистан" повідомляє, що загалом поранено 17 осіб. З них 13 - громадяни Таджикистану, з яких 11 - військовослужбовці. Ще четверо поранених зі сторони Киргизстану.



За даними ЗМІ приводом для конфлікту стала дія з киргизстанської сторони, коли люди закидали камінням автомобілі громадян Таджикистану.



"Протяжність кордону між Киргизстаном та Таджикистаном становить 970 кілометрів, з них уточнено лише 519 кілометрів. Неуточнені ділянки стають причиною сутичок та конфліктів. При цьому нерідко застосовується і вогнепальна зброя, що призводить до людських жертв", - повідомляють у "Радіо Озоді".



У виданні зазначають, що найбільший конфлікт стався наприкінці квітня 2021 року.



"Внаслідок збройного зіткнення з киргизстанської сторони постраждали 154 особи, загинули 36, у тому числі двоє дітей. Таджикистанська влада офіційно оголосила про 19 загиблих і 87 поранених. Обидві сторони звинувачують одна одну у розв'язанні конфлікту", - йдеться у повідомленні.



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