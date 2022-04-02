На кордоні Мексики та США різко збільшився потік біженців із України
Сотні українців живуть в імпровізованому таборі біженців поблизу міста Тіхуана на кордоні США та Мексики
Про це повідомляє Голос Америки.
Кількість громадян України, що перебувають у США, різко збільшилася через кілька днів після заяви адміністрації Білого дому про готовність прийняти в країні до 100 000 українців.
Багато українців, які рятуються від російського вторгнення, прилетіли до Мексики і попрямували на кордон США, сподіваючись, що влада країни дозволить їм возз'єднатися з американськими родичами або друзями.
Люди розташовуються на ковдрах, розкладних стільцях, дехто розбиває намети поблизу прикордонного пункту в'їзду до США. Американські волонтери в неонових жилетах, зокрема американці українського походження, які приїхали до Тіхуани, складають списки тих, хто прибуває. У середньому час проходження кордону США з моменту внесення до списку становить близько одного дня, кажуть правозахисники.
Як повідомив представник адміністрації міста Енріке Лусеро з посиланням на дані волонтерів, наразі у таборі на кордоні мешкають близько 600 українців, ще близько 500 зупинилися в готелях міста Тіхуана. За його словами, близько 40% тих, хто прибуває, складають діти. Дозвіл на в'їзд до США щодня отримують близько 100 українців.
У Митно-прикордонній службі США заявили, що дані про кількість українців, які в'їхали до країни в березні, будуть оприлюднені найближчими тижнями. Кількість українців, які прибувають у США, відносно невелика порівняно з 3,8 мільйонами жителів України, прийнятих країнами Європи після вторгнення РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе