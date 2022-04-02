На кордоні Мексики та США різко збільшився потік біженців із України

Про це повідомляє Голос Америки.



Кількість громадян України, що перебувають у США, різко збільшилася через кілька днів після заяви адміністрації Білого дому про готовність прийняти в країні до 100 000 українців.



Багато українців, які рятуються від російського вторгнення, прилетіли до Мексики і попрямували на кордон США, сподіваючись, що влада країни дозволить їм возз'єднатися з американськими родичами або друзями.



Люди розташовуються на ковдрах, розкладних стільцях, дехто розбиває намети поблизу прикордонного пункту в'їзду до США. Американські волонтери в неонових жилетах, зокрема американці українського походження, які приїхали до Тіхуани, складають списки тих, хто прибуває. У середньому час проходження кордону США з моменту внесення до списку становить близько одного дня, кажуть правозахисники.



Як повідомив представник адміністрації міста Енріке Лусеро з посиланням на дані волонтерів, наразі у таборі на кордоні мешкають близько 600 українців, ще близько 500 зупинилися в готелях міста Тіхуана. За його словами, близько 40% тих, хто прибуває, складають діти. Дозвіл на в'їзд до США щодня отримують близько 100 українців.



У Митно-прикордонній службі США заявили, що дані про кількість українців, які в'їхали до країни в березні, будуть оприлюднені найближчими тижнями. Кількість українців, які прибувають у США, відносно невелика порівняно з 3,8 мільйонами жителів України, прийнятих країнами Європи після вторгнення РФ.



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