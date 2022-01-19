Данілов: наразі на кордоні з Україною перебувають 127 тис. російських військових, а для повномасштабного вторгнення РФ знадобиться щонайменше мільйон

Про це на брифінгу в другий день конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Еспресо.Tv.



Він зазначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною. Крім того, президент і військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.



За словами Данілова, з 1 січня 2022 року набуває чинності закон “Про основи національного спротиву”. Це дозволить посилити обороноздатність України.



“Територіальна оборона, за необхідності, дасть обов’язково відсіч агресору”, - сказав Данілов.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Залужний сказав, що Україні загрожує не 100 тис. військових РФ, а мільйонне військо".