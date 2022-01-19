Данілов: наразі на кордоні з Україною перебувають 127 тис. російських військових, а для повномасштабного вторгнення РФ знадобиться щонайменше мільйон
Для планування повномасштабної наземної операції Росії знадобиться мільйон військових, зараз на кордоні з Україною їх приблизно 127 тисяч
Про це на брифінгу в другий день конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Еспресо.Tv.
Він зазначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною. Крім того, президент і військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.
За словами Данілова, з 1 січня 2022 року набуває чинності закон “Про основи національного спротиву”. Це дозволить посилити обороноздатність України.
“Територіальна оборона, за необхідності, дасть обов’язково відсіч агресору”, - сказав Данілов.
- Раніше головнокомандувач ЗСУ Залужний сказав, що Україні загрожує не 100 тис. військових РФ, а мільйонне військо".
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