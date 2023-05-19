На кордоні з Україною з'явилися елітні підрозділи ГРУ РФ
У Курській області підпілля виявило групи гвардійських бригад спеціального призначення Росії. Підрозділ має протидіяти партизанам
Про це інформує Центр нацспротиву.
На кордоні з Україною, у селищі Тьоткіне Курської області, підпілля виявило розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються головному розвідувальному управлінню Росії.
"Туди прибули групи спеціального призначення 3-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)", - пише відомство.
За даними підпілля підрозділ прибув туди нещодавно.
Їхнім завданням є протистояти партизанам у прикордонні, здійснювати диверсії та покращувати мораль у російських воїнах.
- Мер Іван Федоров у етері Еспресо розповів, що у тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти інсценують напади на себе, звинувачуючи в них партизанів.
- Також у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни поставили відеокамери, аби боротися з українськими партизанами.
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