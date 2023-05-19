На кордоні з Україною з'явилися елітні підрозділи ГРУ РФ

Про це інформує Центр нацспротиву.

На кордоні з Україною, у селищі Тьоткіне Курської області, підпілля виявило розміщення елітних підрозділів, які підпорядковуються головному розвідувальному управлінню Росії.

"Туди прибули групи спеціального призначення 3-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область)", - пише відомство.

За даними підпілля підрозділ прибув туди нещодавно.

Їхнім завданням є протистояти партизанам у прикордонні, здійснювати диверсії та покращувати мораль у російських воїнах.