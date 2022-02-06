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На купівлю книжок пішло вже 885 млн грн "ковідних" грошей українців

6 лютого, 2022 неділя
20:42
Економіка

За майже два місяці дії урядової фінансової програми єПідтримка українці витратили 2,5 млрд гривень з грошей за щеплення. Найбільше пішло на книжки

Про це сьогодні, 6 лютого 2022 року, розповів прем'єр Денис Шмигаль, передає Еспресо.TV.

"Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн. 2,5 млрд грн витрачено", - заначив очільник українського уряду.

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Найпопулярнішими напрямами витрат залишаються:

книжки (885 млн грн),

кіно (568 млн грн),

залізничні квитки (284 млн грн).

Окрім того, українці віком від 60 років витратили на ліки вже 179 млн грн.

  • Нагадаємо, від 7 лютого отримати гроші за щеплення зможуть підлітки від 14 років.

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книжки
книги
Денис Шмигаль
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