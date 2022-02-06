На купівлю книжок пішло вже 885 млн грн "ковідних" грошей українців

Про це сьогодні, 6 лютого 2022 року, розповів прем'єр Денис Шмигаль, передає Еспресо.TV.



"Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн. 2,5 млрд грн витрачено", - заначив очільник українського уряду.



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Найпопулярнішими напрямами витрат залишаються:



книжки (885 млн грн),



кіно (568 млн грн),



залізничні квитки (284 млн грн).



Окрім того, українці віком від 60 років витратили на ліки вже 179 млн грн.

Нагадаємо, від 7 лютого отримати гроші за щеплення зможуть підлітки від 14 років.