На купівлю книжок пішло вже 885 млн грн "ковідних" грошей українців
За майже два місяці дії урядової фінансової програми єПідтримка українці витратили 2,5 млрд гривень з грошей за щеплення. Найбільше пішло на книжки
Про це сьогодні, 6 лютого 2022 року, розповів прем'єр Денис Шмигаль, передає Еспресо.TV.
"Загалом українці подали вже 8,1 млн заявок на отримання 1000 грн. 2,5 млрд грн витрачено", - заначив очільник українського уряду.
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Найпопулярнішими напрямами витрат залишаються:
книжки (885 млн грн),
кіно (568 млн грн),
залізничні квитки (284 млн грн).
Окрім того, українці віком від 60 років витратили на ліки вже 179 млн грн.
- Нагадаємо, від 7 лютого отримати гроші за щеплення зможуть підлітки від 14 років.
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