Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Куп'янсько-Сватівському напрямку Силам оборони вдалося заблокувати навалу противника та забезпечити можливість від прориву наших бойових порядків. За останній місяць Силам оборони вдалося суттєво просунутися вперед, вибити противника з панівних висот, закріпитися та зайняти плацдарми, які необхідні для подальших ударно-штурмових дій", - зауважив Федоренко.

За словами командира роти ЗСУ, ініціатива на полі бою повністю перейшла на бік Сил оборони України.

"Звісно, на деяких коротких відтинках фронту противник намагається накопичити сили й засоби, щоб прорвати наші бойові порядки. Але під час таких спроб і намагань противник зазнає суттєвих втрат, тому що артилерія ЗСУ працює надзвичайно потужно. Ініціатива повністю перейшла на бік Сил оборони. Щоденно триває робота над тим, щоб просунутися вперед. Деякі дні дають можливість просунутися до пів кілометра, у деякі боремося за кожен метр", - підкреслив Федоренко.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 228 340 солдатів, 7863 бойових бронемашини і 3519 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Попри втрати, російські загарбники минулої доби безуспішно намагались наступати на чотирьох напрямках фронту: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському.







