На Куп'янському та Сватівському напрямках ЗСУ вдалося закріпитися на висотах, - командир роти ЗСУ Федоренко
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що на Куп'янському та Сватівському напрямках ініціатива перебуває на боці ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Куп'янському та Сватівському напрямках Силам оборони вдалося повністю стабілізувати ситуацію. Після відбиття навали ворога, ЗСУ провели контрударні дії й вибили противника з ряду позицій, закріпившись та взявши під контроль важливі висоти", - зауважив Федоренко.
За його словами, на Куп'янському та Сватівському напрямках ініціатива перебуває на боці ЗСУ.
"Триває активна оборона, оскільки противник періодично намагається штурмувати групами за підтримки броньованої техніки та артилерії. Варто зауважити, що українські артилеристи також впроваджують ефективну контрбатарейну боротьбу, змушуючи ворожі гармати частіше змінювати вогневі позиції. На цій ділянці фронту ініціатива повністю перебуває на боці Сил оборони України", - підкреслив Федоренко.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі 216 650 солдатів, 3 935 танків та 300 гелікоптерів
- Американські аналітики зазначають, що українські Сили оборони ведуть контрнаступальні дії на кількох ділянках фронту, продовжуючи звільняти населені пункти. Натомість окупанти очікують хороші погодні умови для своєї авіації й сподіваються зупинити просування ЗСУ, застосовуючи "гнучку оборону"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 39.69Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе