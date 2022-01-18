На лікування онкології у 2022 році виділили на 4,8 млрд грн більше, ніж торік, - НСЗУ

Про це повідомила в інтерв'ю Укрінформу голова НСЗУ Наталія Гусак.



Вона зазначила, що це на 4,8 млрд грн більше, ніж минулого року.



"Бюджет Програми медичних гарантій-2022 збільшено на 33,8 мільярда у порівнянні з 2021 роком (123,5 млрд). У межах бюджету Програми медичних гарантій-2022 передбачили понад 26 млрд грн на первинну медичну допомогу, що на 6 млрд більше ніж у 2021 році. Понад 8,3 млрд заплановано на лікування онкологічних захворювань, що на 4,8 млрд більше, ніж було у бюджеті Програми в минулому році", - сказала Наталія Гусак.



Водночас більше грошей виділили і на лікування серцево-судинних захворювань, а за кожен пролікований випадок неонатальної допомоги заклад може отримати до 161 тис. грн.



"На лікування інфарктів та інсультів передбачено 4,8 млрд грн. Це більше на 1,8 млрд порівняно з 2021 роком. Медичні заклади отримають більші оплати за пріоритетні послуги. Так, за одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій-2022 оплачуватиметься неонатальна допомога. У 2022 тариф зросте зі 113 до 135 тис. грн, а максимальний тариф становитиме 161 тис. грн за лікування недоношених дітей у закладах, які відповідатимуть додатковим вимогам. Тариф за медичну допомогу при пологах зросте на 5 тис. грн - до 15 тис. грн. А для закладів, які відповідатимуть додатковим вимогам - до 20 тис. грн", - уточнила голова НСЗУ.

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