На лікування онкології у 2022 році виділили на 4,8 млрд грн більше, ніж торік, - НСЗУ
У Програму медичних гарантій на 2022 рік заклали понад 8 млрд грн на лікування онкологічних хвороб
Про це повідомила в інтерв'ю Укрінформу голова НСЗУ Наталія Гусак.
Вона зазначила, що це на 4,8 млрд грн більше, ніж минулого року.
"Бюджет Програми медичних гарантій-2022 збільшено на 33,8 мільярда у порівнянні з 2021 роком (123,5 млрд). У межах бюджету Програми медичних гарантій-2022 передбачили понад 26 млрд грн на первинну медичну допомогу, що на 6 млрд більше ніж у 2021 році. Понад 8,3 млрд заплановано на лікування онкологічних захворювань, що на 4,8 млрд більше, ніж було у бюджеті Програми в минулому році", - сказала Наталія Гусак.
Водночас більше грошей виділили і на лікування серцево-судинних захворювань, а за кожен пролікований випадок неонатальної допомоги заклад може отримати до 161 тис. грн.
"На лікування інфарктів та інсультів передбачено 4,8 млрд грн. Це більше на 1,8 млрд порівняно з 2021 роком. Медичні заклади отримають більші оплати за пріоритетні послуги. Так, за одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій-2022 оплачуватиметься неонатальна допомога. У 2022 тариф зросте зі 113 до 135 тис. грн, а максимальний тариф становитиме 161 тис. грн за лікування недоношених дітей у закладах, які відповідатимуть додатковим вимогам. Тариф за медичну допомогу при пологах зросте на 5 тис. грн - до 15 тис. грн. А для закладів, які відповідатимуть додатковим вимогам - до 20 тис. грн", - уточнила голова НСЗУ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.56
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.54
- Актуальне
- Важливе