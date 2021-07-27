На лікування від COVID-19 восени потрібно 5-10 млрд грн, - НСЗУ

Про це заявила заступниця директора департаменту медичних послуг і лікарських засобів Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Анна Фенчак, передає Інтерфакс-Україна.



"Відповідно до нашого моделювання, зростання захворюваності очікується в кінці серпня-вересні. Якщо говорити про оплату послуг, які надаються пацієнтам з COVID-19, виникне потреба в додаткових коштах. За умови ефективного розподілу маршрутів пацієнта очікується, що загальна потреба на вересень-грудень складе від 5 до 10 млрд грн в залежності від того, як буде розвивається пандемія. Якщо будемо розширювати мережу медзакладів, залучати не зовсім ефективну команду, то ця сума може збільшитися ", - сказала вона в ході прес-брифінгу в Києві у вівторок.



За словами Фенчак, на початку 2021 року 6,5 млрд грн були перерозподілені з Програми Медгарант на вакцинацію. На даний момент повернули тільки половину цих коштів.



У свою чергу керівник експертної організації StateWatch Гліб Канівський наголосив про необхідність "не зволікати з перерозподілом бюджетних коштів, щоб у другому півріччі медустанови мали достатній рівень фінансування", адже восени очікується нова хвиля захворюваності.



На думку Канівського, кошти можна перерозподілити з інших бюджетних програм. Крім того, місцева влада також повинна виділяти кошти на боротьбу з COVID-19.



За результатами дослідження StateWatch, в 2020 році на боротьбу з пандемією найбільшу кількість коштів на одного жителя України виділили в Вінниці (764 грн), найменша - в Рівному (141 грн) і Івано-Франківську (164 грн).

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