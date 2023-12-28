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Головна Війна з Росією На Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни перегруповуються, бойові дії активізувались, - речник Сухопутних військ
Ексклюзив

На Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни перегруповуються, бойові дії активізувались, - речник Сухопутних військ

28 грудня, 2023 четвер
11:50
Війна з Росією

Володимир Фітьо, пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ розповів про активізацію росіян на Лимансько-Куп'янському напрямку 

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Лимансько-Куп'янському напрямку активізувались бойові дії. Відбулось 12 ворожих атак в районі Синьківки, Іванівки та Серебрянського лісництва. По останньому ворог атакує з авіації. Вчора росіяни нанесли 6 авіаційних ударів з гелікоптерів вогневої підтримки КА-52, Мі-24 та Су-25", - повідомив він.

За його словами, після подій на півдні, коли авіаційний парк противника зменшився на декілька літаків, використання власних авіаційних бомб на даному напрямку поставлено на паузу. 

"Окрім того, по позиціях ЗСУ було запущено 29 дронів камікадзе, завдано 639 артилерійських обстрілів. В свою чергу, українським військовим вдалось ліквідувати 56 окупантів та знищити три одиниці військової техніки, серед яких один танк", - зазначив Фітьо.

Загалом ситуація залишається активною, противник від своїх намірів не відмовляється. Ворог підтягує свої резерви, перегруповується і продовжує вести активні бойові дії, додав речник Сухопутних військ.

  • 27 грудня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни намагаються захопити Синьківку та наступати біля Серебрянського лісництва.

ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Лиман
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