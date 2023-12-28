На Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни перегруповуються, бойові дії активізувались, - речник Сухопутних військ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Лимансько-Куп'янському напрямку активізувались бойові дії. Відбулось 12 ворожих атак в районі Синьківки, Іванівки та Серебрянського лісництва. По останньому ворог атакує з авіації. Вчора росіяни нанесли 6 авіаційних ударів з гелікоптерів вогневої підтримки КА-52, Мі-24 та Су-25", - повідомив він.

За його словами, після подій на півдні, коли авіаційний парк противника зменшився на декілька літаків, використання власних авіаційних бомб на даному напрямку поставлено на паузу.

"Окрім того, по позиціях ЗСУ було запущено 29 дронів камікадзе, завдано 639 артилерійських обстрілів. В свою чергу, українським військовим вдалось ліквідувати 56 окупантів та знищити три одиниці військової техніки, серед яких один танк", - зазначив Фітьо.

Загалом ситуація залишається активною, противник від своїх намірів не відмовляється. Ворог підтягує свої резерви, перегруповується і продовжує вести активні бойові дії, додав речник Сухопутних військ.