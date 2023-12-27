Росіяни намагаються захопити Синьківку та наступати біля Серебрянського лісництва, - Сирський

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Зазначається, що на Куп'янському напрямку російські окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська.

Крім цього, ворог продовжує нарощувати зусилля шляхом переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів становить понад дві тисячі.

На Лиманському напрямку окупанти відновили інтенсивні наступальні дії з метою витіснення українських військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу.

"Також ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець", - додав Сирський.

Натомість на Сіверському напрямку ворог намагається розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. Здійснює підготовку штурмових підрозділів з-поміж повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледара та Сіверська.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються захопити Богданівку та відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Водночас ворог застосовує штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістив з південного напрямку.

"На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідних заходів щодо посилення оборони та недопущення просування ворога", - додав командувач.