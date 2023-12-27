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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни намагаються захопити Синьківку та наступати біля Серебрянського лісництва, - Сирський

27 грудня, 2023 середа
10:50
Війна з Росією Сухопутні війська ЗСУ

Російські окупанти продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Зазначається, що на Куп'янському напрямку російські окупанти намагаються за будь-яку ціну захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. 

Крім цього, ворог продовжує нарощувати зусилля шляхом переміщення підрозділів з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів становить понад дві тисячі. 

На Лиманському напрямку окупанти відновили інтенсивні наступальні дії з метою витіснення українських військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу.

"Також ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець", - додав Сирський.

Натомість на Сіверському напрямку ворог намагається розвинути наступ в  районах Спірного та Білогорівки. Здійснює підготовку штурмових підрозділів з-поміж повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледара та Сіверська. 

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються захопити Богданівку та відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Водночас ворог застосовує штурмові групи "добровольчого корпусу",  які перемістив з південного напрямку.

"На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідних заходів щодо посилення оборони та недопущення просування ворога", - додав командувач.

  • Аналітики ISW припускають, що потенційне захоплення Мар'їнки не прогнозує окупантам значного оперативного просування вперед.

російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Харківщина
Куп'янськ
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