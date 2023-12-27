ISW оцінив тактичну значущість для РФ захоплення Мар'їнки та перспективи подальшого наступу з неї

Про це йдеться у звіті ISW.

"Ймовірне захоплення Росією Мар'їнки в Донецькій області являє собою обмежений тактичний виграш Росії і не прогнозує ніякого оперативно значущого просування вперед, якщо тільки російські війська не покращать свою здатність до швидкого механізованого просування вперед, чого вони не демонструють і не показують жодних ознак цього", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, ймовірно, російські війська контролюють більшу частину, якщо не всю Мар’їнку, попри відсутність візуального підтвердження повного захоплення Мар’їнки Росією.

Багато російських пропагандистів визнали захоплення Мар’їнки тактичною перемогою і стверджували, що це дасть змогу російським військам проводити наступальні операції в напрямку населених пунктів до 15 км на захід від Мар’їнки в найближчі тижні та місяці.

"Російські війська намагалися захопити Мар’їнку з 2014 року та ведуть щоденні фронтальні наступи на населений пункт із початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, посиливши ці штурми з початку жовтня 2023 року", - нагадали аналітики.