"Жодної вцілілої споруди. Гірше, ніж із Бахмутом": Данілов про атаки росіян у Мар'їнці

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Голос Америки".

"Там ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які б вціліли на території Мар'їнки фактично немає", - сказав Данілов.

За його словами, російські окупаційні війська не полишають спроб захопити місто, проте, "якщо вже називати речі, як вони є, то захопити те, що лишилося від населеного пункту".

"Бо вони фактично повністю його знищили. Там практично немає жодної вцілілої споруди", - додав секретар РНБО.