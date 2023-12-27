"Жодної вцілілої споруди. Гірше, ніж із Бахмутом": Данілов про атаки росіян у Мар'їнці
Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що маленька частина Мар'їнки на Донеччині перебуває під контролем ЗСУ, проте РФ майже знищила місто
Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Голос Америки".
"Там ситуація скорше гірше, ніж з Бахмутом через місцевість. Тому ще раз наголошую, по суті, будівель, які б вціліли на території Мар'їнки фактично немає", - сказав Данілов.
За його словами, російські окупаційні війська не полишають спроб захопити місто, проте, "якщо вже називати речі, як вони є, то захопити те, що лишилося від населеного пункту".
"Бо вони фактично повністю його знищили. Там практично немає жодної вцілілої споруди", - додав секретар РНБО.
- У понеділок, 25 грудня, у ЗСУ спростували інформацію про те, що російська армія нібито захопила Мар'їнку на Донеччині, про що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів своєму президенту Володимиру Путіну
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки.
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