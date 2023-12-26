"Життя бійців важливіші": Залужний прокоментував ситуацію навколо Мар'їнки після заяви РФ про окупацію міста

Про це Валерій Залужний сказав під час пресконференції у вівторок, 26 грудня.

Головнокомандувач ЗСУ прокоментував заявив РФ про окупацію Мар'їнки у Донецькій області.

"Українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших - трохи далі. Ми будемо оборонятися рівно стільки, скільки вистачить сил. Варто розуміти, що краще зберегти людей, а потім відвойовувати", - сказав Залужний.

За словами Валерія Залужного, ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки, хоча росіяни стерли місто із лиця землі.

"Мар'їнки більше немає", - йдеться у заяві.