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Головна Війна з Росією "Життя бійців важливіші": Залужний прокоментував ситуацію навколо Мар'їнки після заяви РФ про окупацію міста

"Життя бійців важливіші": Залужний прокоментував ситуацію навколо Мар'їнки після заяви РФ про окупацію міста

26 грудня, 2023 вiвторок
16:54
Війна з Росією Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки

Про це Валерій Залужний сказав під час пресконференції у вівторок, 26 грудня.

Головнокомандувач ЗСУ прокоментував заявив РФ про окупацію Мар'їнки у Донецькій області.

"Українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших - трохи далі. Ми будемо оборонятися рівно стільки, скільки вистачить сил. Варто розуміти, що краще зберегти людей, а потім відвойовувати", - сказав Залужний.

За словами Валерія Залужного, ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки, хоча росіяни стерли місто із лиця землі. 

"Мар'їнки більше немає", - йдеться у заяві.

  • У понеділок, 25 грудня, у ЗСУ спростували інформацію про те, що російська армія нібито захопила Мар'їнку на Донеччині, про що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів своєму президенту Володимиру Путіну

Україна
Росія
Донбас
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Військові новини
Валерій Залужний
воєнні злочини Росії
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