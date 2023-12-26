"Життя бійців важливіші": Залужний прокоментував ситуацію навколо Мар'їнки після заяви РФ про окупацію міста
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки
Про це Валерій Залужний сказав під час пресконференції у вівторок, 26 грудня.
Головнокомандувач ЗСУ прокоментував заявив РФ про окупацію Мар'їнки у Донецькій області.
"Українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших - трохи далі. Ми будемо оборонятися рівно стільки, скільки вистачить сил. Варто розуміти, що краще зберегти людей, а потім відвойовувати", - сказав Залужний.
За словами Валерія Залужного, ЗСУ наразі ще перебувають у північній частині Марʼїнки, хоча росіяни стерли місто із лиця землі.
"Мар'їнки більше немає", - йдеться у заяві.
- У понеділок, 25 грудня, у ЗСУ спростували інформацію про те, що російська армія нібито захопила Мар'їнку на Донеччині, про що міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів своєму президенту Володимиру Путіну
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