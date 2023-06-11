На лівому березі Херсонщини змило склади окупантів, у море винесло боєприпаси ворога, — Гуменюк
Наталя Гуменюк розповіла, що через підрив Каховської ГЕС на лівому березі Херсонщини змило склади окупантів, у море винесло боєприпаси ворога, які може прибити до берегів
Про це керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України сказала в ефірі телемарафону.
Вона розповіла про небезпечну ситуацію в регіоні, оскільки побудовані ворогом раніше смуги оборони розмило водою, і боєприпаси та зброя окупантів за течією потрапили у море. Гуменюк наголошує на небезпеці ситуації, оскільки всі ці вибухонебезпечні пристрої може прибити до берегів.
"Окупанти вибудовували на лівому березі Херсонщини декілька смуг оборони – в тому числі і мінно-вибухові загородження, які складалися з кількох рядів замінувань різними типами мін. Серед цих ліній оборони облаштовувались і позиції – коли перший повеневий підйом води залив їх бліндажі і окопи, вже тоді вони втратили частину особового складу і зброю. В цій смузі від 5 до 15 км, яку затопило на Лівому березі, перебували і їх польові склади боєпостачання, які також водою розмило і ящики з боєприпасами курсують течією. Все це зараз рознесено по зоні затоплення і може нести небезпеку", - каже вона.
- Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що річкові міни з затопленої росіянами частини Херсонщини, які прибиває течією до пляжів міста Одеси, знищуватимуть на місці.
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