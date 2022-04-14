На Луганщині 14 квітня у 27 тис. абонентів відновили електропостачання, - Гайдай
На Луганщині 13 квітня електроенергію відновили у 15 тис. споживачів, а 14 квітня - ще у 27 тис. абонентів
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Коли, здається, ремонтувати знищені росіянами комунікації неможливо, нашим комунальникам вдається повертати газ та світло в домівки луганчан. Так, вчора електроенергію було подано до 15 тисяч абонентів, сьогодні - ще до 27 тисяч. Поступово заживлюються і насосні станції", - розповів він.
У двох населених пунктах поновили централізоване газопостачання для 20 тис. абонентів. Газу не мають 109 299 споживачів у 30 населених пунктах - повністю й у 8 - частково.
Також знеструмлені 32 населені пункти: 20 повністю та 12 частково. Без електроенергії залишаються 103 457 домівок.
"Також слід зазначити, що в зв’язку з руйнуванням ВНС «Лісова дача», пошкодженням ВНС "ГТВ" та "Суміщена" відновлення водопостачання південної частини міста Лисичанськ під час активних бойових дій неможливе", - зауважив голова ОВА.
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