На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами вивезла до лікарні поранених цивільних
На Луганщині дівчинка з пораненими ногами під обстрілами евакуювала з Попасної до Бахмута чотирьох постраждалих цивільних
Про це у фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"15-річна дівчина їхала 30 кілометрів з пораненими ногами від Попасної до Бахмута. Дівчина довезла до лікарні трьох поранених чоловіків та жінку і цим врятувала їм життя", - наголосив він.
Дорога до Бахмута була замінована. Росіяни відкрили вогонь по автівці й прострелили дівчинці ноги. Однак вона продовживала кермувати та врятувала людей. Зараз дівчинка у Львівській лікарні. На поранену чекає ампутація частини пальця та фізична реабілітація.
- 5 травня на Луганщині росіяни обстріляли Азот, АЗС, електропідстанцію й житлові будинки: загинуло двоє цивільних.
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