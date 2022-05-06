На Луганщині 15-річна дівчинка з простреленими ногами вивезла до лікарні поранених цивільних

Про це у фейсбуці повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"15-річна дівчина їхала 30 кілометрів з пораненими ногами від Попасної до Бахмута. Дівчина довезла до лікарні трьох поранених чоловіків та жінку і цим врятувала їм життя", - наголосив він.

Дорога до Бахмута була замінована. Росіяни відкрили вогонь по автівці й прострелили дівчинці ноги. Однак вона продовживала кермувати та врятувала людей. Зараз дівчинка у Львівській лікарні. На поранену чекає ампутація частини пальця та фізична реабілітація.

5 травня на Луганщині росіяни обстріляли Азот, АЗС, електропідстанцію й житлові будинки: загинуло двоє цивільних.

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