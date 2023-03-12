Про це повідомили в Луганській ОВА в телеграмі.

Зазначається, що близько 500 жінок на тимчасово окупованій Луганщині звернулися до керівництва РФ, буцімто в "ЛНР" не чинне російське законодавство.

"А саме, військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків. Останні, напевно, й самі бажають повернутися додому, щоб залишитися живими, але вся система проти", - ствердили в ОВА.