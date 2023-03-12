На Луганщині 500 жінок вимагають від керівництва РФ, аби їхніх чоловіків звільнили з угруповань "ЛНР" за віком
На тимчасово окупованій Луганщині близько 500 жінок звернулися до керівництва РФ, аби військове командування приймало рапорти про звільнення за віком у їхніх чоловіків
Про це повідомили в Луганській ОВА в телеграмі.
Зазначається, що близько 500 жінок на тимчасово окупованій Луганщині звернулися до керівництва РФ, буцімто в "ЛНР" не чинне російське законодавство.
"А саме, військове командування не приймає рапорти щодо звільнення за віком у чоловіків. Останні, напевно, й самі бажають повернутися додому, щоб залишитися живими, але вся система проти", - ствердили в ОВА.
- Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на тимчасово окупованій території області росіяни закривають деякі міста для в'їзду та виїзду з них, а місцеві мешканці не мають доступу до лікарень та мережі.
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