На Луганщині бої не припиняються ні на хвилину, але віра мешканців області в ЗСУ безкінечна, – голова ОВА

Про це у Телеграм повідомив голова Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай, інформує Еспресо.TV

"Ситуація вкрай складна. Бої не закінчуються ні на хвилину. Багато жертв. Проте кожного дня Луганщина виходить на мітинги проти російської окупації", - наголошує очільник області.

Але в області відсутні комунікації. Крім того, знеструмлено 27 населених пунктів повністю, 11 частково. Також нема газу, води, опалення.

Та Сергій Гайдай зауважив, що не дивлячись на усі складнощі жителі Луганщини щоранку знаходять сили громити ворога:

"Важко, але…Віра мешканців області в ЗСУ безкінечна! Луганщина тримає оборону, гірко оплакує втрачене населення, але щоранку знаходить сили відкидати ворога, змушуючи відступати".

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