На Луганщині через обстріли окупантів 24 квітня зруйновано 7 будинків, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.



"У православне свято в квартиру прилітає снаряд – від православного. Це ознака "руського миру" – вбивати та руйнувати, не думаючи, тільки виконуючи накази. У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки, - написав Гайдай.



Через пожежі спричинені обстрілами загорілось кілька автівок, зокрема вантажних. За словами очільника області, російські військові втретє влучили у нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється.



24 квітня російська армія найбільше обстрілювала Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.



"Так, в Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки. В Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч. В Рубіжному та Гірському – будинки", - додав Сергій Гайдай.











Нагадаємо, з початку повномасштабної агресії російські окупанти зруйнували в Луганській області щонайменше сім православних храмів, ісламський центр та молитовне приміщення баптистів.

В окупованих Донецьку та Луганську захопили працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.