На Луганщині через обстріли окупантів 24 квітня зруйновано 7 будинків, - ОВА
24 квітня на Луганщині окупанти обстріляли 7 житлових будинків. Росіяни втретє влучили в нафтопереробний завод
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.
"У православне свято в квартиру прилітає снаряд – від православного. Це ознака "руського миру" – вбивати та руйнувати, не думаючи, тільки виконуючи накази. У неділю вся область опинилась під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки, - написав Гайдай.
Через пожежі спричинені обстрілами загорілось кілька автівок, зокрема вантажних. За словами очільника області, російські військові втретє влучили у нафтопереробний завод в Лисичанську. Інформація щодо можливих наслідків перевіряється.
24 квітня російська армія найбільше обстрілювала Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Гірське.
"Так, в Лисичанську пошкоджені дві багатоповерхівки і щонайменше два приватних будинки. В Сєвєродонецьку – багатоповерхівка і господарчі споруди поруч. В Рубіжному та Гірському – будинки", - додав Сергій Гайдай.
- Нагадаємо, з початку повномасштабної агресії російські окупанти зруйнували в Луганській області щонайменше сім православних храмів, ісламський центр та молитовне приміщення баптистів.
- В окупованих Донецьку та Луганську захопили працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
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