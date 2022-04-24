Окупанти взяли в полон працівників ОБСЄ у Луганську та Донецьку

Про це повідомляє Reuters.



"ОБСЄ вкрай стурбована тим, що низка членів національної місії СММ була позбавлена волі у Донецьку та Луганську", - йдеться у повідомленні.



ОБСЄ працює над тим, щоб звільнити своїх працівників. Наразі використовуються всі доступні канали для звільнення співробітників.

9 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав виключити Росію з ОБСЄ.

10 квітня у "ДНР" визнали неправомірною діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.