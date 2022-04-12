На Луганщині через обстріли пошкоджено 8 приватних житлових будинків та 6 господарчих споруд, - Сергій Гайдай
Обстріли на території Луганської області тривають, зокрема, сьогодні, 12 квітня, внаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної, Новодружевська пошкоджено 17 об’єктів: 8 приватних житлових будинків, 6 господарчих споруд, 1 об’єкт інфраструктури
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали. Інженерні підрозділи збройних сил російської федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового", - йдеться у повідомленні.
Під час обстрілів загинула одна особа у місті Новодружевськ. Також врятовано 10 людей з міста Сєвєродонецьк.
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