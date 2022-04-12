На Луганщині через обстріли пошкоджено 8 приватних житлових будинків та 6 господарчих споруд, - Сергій Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ворожі війська продовжують інтенсивне застосування авіації і тактичних ракетних комплексів. Протягом дня окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Попасна, Степне, Рубіжне та Нижнє. Успіху не мали. Інженерні підрозділи збройних сил російської федерації намагаються відновити залізничні мости в районі Сватового", - йдеться у повідомленні.

Під час обстрілів загинула одна особа у місті Новодружевськ. Також врятовано 10 людей з міста Сєвєродонецьк.

У Сєвєродонецьку та Гірському російськими обстрілами було зруйновано місцеві комунікації - мешканці пербувають без світла, води та газу

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