Окупанти обстріляли фосфорними снарядами Сєвєродонецьк та Гірське. На Луганщині без електрики наразі 36 населених пунктів, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



Як стало відомо, вночі 12 квітня окупанти обстріляли околиці Сєвєродонецька та Гірського. У тому числі росіянами проти цивільних кварталів були застосовані фосфорні снаряди.



"Зруйновані майже всі комунікації. Люди сидять без світла, води і газу. Ремонтники обстежують місця аварій, але пошкоджень дуже багато. Намагаємося відновити все, що зможемо. Але із кожним днем ремонтних бригад в області все менше. Коли бачиш, як тяжко ранять колегу, який підключає світло або зварює водогін, то яким би відважним ти не був, під кулі йти все важче. Обстріли російською армією стають все інтенсивнішими. "Режиму тиші" майже нема, а коли є – чергові комунальники виїжджають на об’єкти", - пише Гайдай.



За інформацією голови ОДА, вчора без електроенергії залишались 95 795 споживачів. А станом на сьогодні – 146 490.

Знеструмлені 36 населених пунктів. З них - 22 повністю, 14 - частково.

Крім того, унаслідок бойових дій без газопостачання перебувають 38 населених пунктів – 31 повністю та 7 частково.

Це 130 183 абонентів.

Також у Рубіжному, Попасній, Гірському, Сєвєродонецьку та частково в Лисичанську відсутнє водопостачання.



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