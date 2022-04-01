На Луганщині домовилися про відкриття п'яти гумкоридорів, проте окупанти зривають "режим тиші"

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.



"Нам погодили відкриття п’яти гуманітарних коридорів, але "режиму тиші" росіяни не дотримуються", - пише Гайдай.

Як відомо, станом на 1 квітня у Луганській області заплановано відкриття п’яти гумкоридорів. Евакуацію організують з шести міст та сіл.

Попри це Луганська ОДА все ще очікує "режиму тиші", адже росіяни продовжують обстріли.

"Ми намагаємося врятувати від небезпеки всіх, хто вирішив і готовий виїхати в безпечні регіони України. Жителям Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного, вважаю, слід приймати рішення якомога швидше. Ситуація вкрай загострена", - повідомляє голова ОДА.



За його словами, діставатися до віддалених населених пунктів автобусам та автівкам з продуктами харчування стає все небезпечніше. Через це Сергій Гайдай радить жителям Луганщини не зволікати та приймати рішення стосовно якомога швидше.

За інформацією Генштабу ЗСУ окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку - Харківщина, Луганщина та Донеччина під прицілом.



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