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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Харківщина, Луганщина та Донеччина під прицілом: окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку, - Генштаб

Харківщина, Луганщина та Донеччина під прицілом: окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку, - Генштаб

31 березня, 2022 четвер
19:52
війна з Росією окупанти

Російські окупаційні війська намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку з метою встановлення контролю над частинами територій Харківської, Луганської та Донецької областей, включаючи блокаду міст Слов’янськ та Краматорськ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог продовжує атакувати місто Попасна, імовірно, з метою відволікання уваги військового керівництва України від спроб встановлення контролю над Ізюмом та Маріуполем. На Сіверському напрямку фіксується перекидання до білоруського міста Гомель найманців з країн близького сходу. За отриманою інформацією, 29 березня, перекинуто 200 найманців до військового аеродрому Гомель. Крім того, Росія продовжує перекидання ракетних підрозділів до республіки Білорусь з метою збільшення інтенсивності обстрілів балістичними ракетами населених пунктів та об’єктів інфраструктури на території України. Так, в районі  Гомеля виявлено прибуття трьох ракетних комплексів “Іскандер” та двох комплексів ППО "С- 300" для їх прикриття", - йдеться у повідомленні.

Залишаючи військову техніку на території України, окупанти все частіше вдаються до її мінування. Крім того, почастішали випадки використання противником мін-пасток.

"На тимчасово зайнятих противником територіях він продовжує обмеження пересування місцевого населення, російські загарбники беруть громадян України у заручники та здійснюють вивезення награбованих у мирних громадян товарів", - пишуть військові.

Також у РФ розпочалась практика подання до судових установ заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців.

Зокрема, подібний випадок подачі до суду на командира зафіксовано у 752-у мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного воєнного округу.

"Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відходить, проривають оборонні позиції окупантів та поступово звільняють українські землі", - підсумовують у ЗСУ.

  • 31 березня на пресконференції генеральний секретар Єнс Столтенберґ заявив, що Північноатлантичний альянс продовжить надавати Україні військову допомогу стільки, скільки буде необхідно

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