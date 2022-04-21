На Луганщині лікарі успішно прийняли пологи під ворожими обстрілами, - Гайдай

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай із посиланням на Департамент охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації.



За попередніми даними, 19 квітня завдяки професіоналізму та злагодженим діям військових та цивільних медиків Лисичанської міської лікарні 17-річна жителька Гірського змогла народити здорового хлопчика.



Повідомляється, що пологи у дівчини почалися якраз під час чергового мінометного обстрілу міста російськими окупантами.

Зусиллями військових медиків дівчину було терміново доправлено "швидкою" до Лисичанського пологового стаціонару.

Незважаючи на ворожий вогонь, бригада лікарів невідкладно приступила до проведення операції із виконання кесарівського розтину, у результаті якого на світ з’явився здоровий хлопчик вагою 3150 г та ростом 50 см.

Наразі стан дитини та породіллі задовільний.





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