На Луганщині мікроавтобус із пасажирами злетів у кювет, є постраждалі
У п'ятницю, 23 липня, в Луганській області на автодорозі Н-21 у смт. Новоайдар сталася ДТП за участі пасажирського мікроавтобусу
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Луганській області.
Правоохоронці встановили, що близько 15:50 на автодорозі Н-21 "Старобільськ-Луганськ-Хрустальний-Макіївка-Донецьк" на ділянці 41 км + 300 м автомобіль MERSEDES-BENZ SPRINTER з'їхав за межі проїжджої частини у кювет.
Мікроавтобус під керуванням 55-річного водія прямував зі Станиці-Луганської до Харкова. За даними поліції, аварія сталася через те, що водій не обрав безпечну швидкість руху.
Унаслідок ДТП пасажири зазнали травм різного ступеня тяжкості. Поліцейські і медики надали постраждалим першу допомогу на місці пригоди, п'ятьох із них госпіталізували.
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