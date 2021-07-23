На Луганщині мікроавтобус із пасажирами злетів у кювет, є постраждалі

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Луганській області.



Правоохоронці встановили, що близько 15:50 на автодорозі Н-21 "Старобільськ-Луганськ-Хрустальний-Макіївка-Донецьк" на ділянці 41 км + 300 м автомобіль MERSEDES-BENZ SPRINTER з'їхав за межі проїжджої частини у кювет.



Мікроавтобус під керуванням 55-річного водія прямував зі Станиці-Луганської до Харкова. За даними поліції, аварія сталася через те, що водій не обрав безпечну швидкість руху.



Унаслідок ДТП пасажири зазнали травм різного ступеня тяжкості. Поліцейські і медики надали постраждалим першу допомогу на місці пригоди, п'ятьох із них госпіталізували.

