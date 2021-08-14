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На Луганщині незаконно розорали 22 га заповідника

14 серпня, 2021 субота
08:50
Кримінал

Фермерське господарство розорало 22 гектари охоронної зони заповідника "Стрільцівський степ", що у Мілівському районі Луганської області

Про це ввечері 12 серпня 2021 року повідомила Українська природоохоронна група - UNCG, передає Еспресо.TV.

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"Ми вже написали скарги до Генеральної прокуратури та Національної поліції", - наголошують екологи.

Ця ж ділянка до оранки


За їхніми словами, сталося це поки директор заповідника перебував у відпустці.

Довідка

Заповідником Стрільцівський степ оголосили 1948 року з назвою "Державний степовий бабаковий заповідник Стрілецький степ". Уздовж периметру заповідника була створена кілометрова охоронна зона.

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У "Стрільцівському степу" з 1923 року охороняється найвідоміша в Україні популяція бабака степового. Саме для його збереження було створено заповідник.

  • Нагадаємо, що природно-заповідний фонд перебуває під охороною держави та є національним надбанням всього українського народу. Пошкодження територій ПЗФ тягне відповідальність, згідно зі ст. 252 Кримінального Кодексу України.

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