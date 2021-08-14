На Луганщині незаконно розорали 22 га заповідника
Фермерське господарство розорало 22 гектари охоронної зони заповідника "Стрільцівський степ", що у Мілівському районі Луганської області
Про це ввечері 12 серпня 2021 року повідомила Українська природоохоронна група - UNCG, передає Еспресо.TV.
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"Ми вже написали скарги до Генеральної прокуратури та Національної поліції", - наголошують екологи.
Ця ж ділянка до оранки
За їхніми словами, сталося це поки директор заповідника перебував у відпустці.
Довідка
Заповідником Стрільцівський степ оголосили 1948 року з назвою "Державний степовий бабаковий заповідник Стрілецький степ". Уздовж периметру заповідника була створена кілометрова охоронна зона.
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У "Стрільцівському степу" з 1923 року охороняється найвідоміша в Україні популяція бабака степового. Саме для його збереження було створено заповідник.
- Нагадаємо, що природно-заповідний фонд перебуває під охороною держави та є національним надбанням всього українського народу. Пошкодження територій ПЗФ тягне відповідальність, згідно зі ст. 252 Кримінального Кодексу України.
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