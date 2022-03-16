На Луганщині окупанти нав'язують "російський режим" і застосовують репресії щодо українців, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Кляті орки насильно нав‘язують "російський режим" на нещодавно окупованих територіях. Порушено всі права людини. За повідомленнями місцевих мешканців росіяни та "ЛНР" почали наводити "свої порядки" шляхом репресій", - розповів він.



Росіяни тероризують Білокуракине, Сватове, Станицю Луганську, Щастя, Марківку, Старобільськ, Новопсков, Біловодськ. За словами Сергія Гайдая, "українська влада бореться за своє життя". Окупанти змушують громадян зректися України, та "українці посилають їх в напрямку російського корабля".



"На окупованих територіях геноцид всього українського.Терористи проводять масові арешти проукраїнських активістів. За повідомленням Східної правозахисної групи, на сьогоднішній день зафіксували 47 випадків арештів у Марківці, Старобільську, Новоайдарі, Станиці-Луганській. Мішок на голову - так росіяни намагаються скорити наших мешканців", - зазначив очільник ОВА.



Він запевнив, що росіянам це не вдастся, оскільки поряд - українські військові.



"Рашисти мародерять, глушать мобільний зв’язок, заводять російські компанії зв‘язку, заводять рублі, так звані прокурори "ЛНР" фабрикують матеріали справи за пости у соціальних мережах, розмови на політичні теми, участь у політичних партіях (крім ОПЗЖ) тощо. Вони хочуть навчати наших дітей за своєю антиукраїнською програмою. Росіяни викрадають життя українців! Ніколи Луганщина не підкориться вбивцям нашого народу!" - наголосив Сергій Гайдай.



Він закликав усі міжнародні спільноти говорити про геноцид українців, який влаштовують російські окупанти.



Нагадаємо, раніше Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти майже повністю знищили інфраструктуру на Луганщині.

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