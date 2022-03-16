Інфраструктура на Луганщині майже знищена, в деяких випадках не підлягає відновленню, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти майже повністю знищили інфраструктуру на Луганщині
Про це він повідомив в ефірі Еспресо.TV
"В нас була тяжка ніч. Ворогу вдалось трішки просунутись вперед в Рубіжному. Вони запускають поперед себе нещодавно мобілізованих людей, яких зловили напередодні війни. Це чоловіки цивільних професій. Вони гинуть просто сотнями. Кожна їхня атака закінчується численними жертвами. Гинуть і йдуть далі. Таке враження, що вони під дією якихось наркотиків. Або за ними йдуть заградзагони і вони знають, що їх розстріляють", - розповів Гайдай
Гайдай додав, що всі населені пункти Луганщини, які підконтрольні Україні піддаються обстрілам з усіх видів озброєння. За його словами, найбільше пошкоджень зазнають цивільні будинки.
"Ніяких точкових ударах, про які заявляє РФ, немає. Гатять з усього, що тільки можна. Обстрілюють цивільне населення та об’єкти інфраструктури. Сєвєродонецьк просто намагаються стерти з лиця землі. Інфраструктура регіону знищена критично, а в деяких випадках вже не піддається відновленню", - сказав він.
- 15 березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині повністю чи частково знеструмлені 36 населених пунктів, без газопостачання – 30. Страждають майже 100 тисяч людей.
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