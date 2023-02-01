Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 1 лютого.

До так званого козацько-кадетського корпусу дітей змушують віддавати у Старобільську Луганської області.

Також зазначається, що міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області окупанти використовують як військовий шпиталь, медикаменти та лікарів-хірургів привезено з РФ.

ЗСУ за добу вразили 3 райони зосередження живої сили та пункт правління окупантів

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 3 райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів", - йдеться у повідомленні.

Протягом дня ворог здійснив 24 обстріли з РСЗВ

Також росіяни завдали 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Слов’янська та Краматорська, та 2 авіаційних удари.

Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

У прикордонних з Україною районах ворог утримує свої підрозділи, не припиняє здійснювати мінометні та артилерійські обстріли по районах українських населених пунктів. Серед них Клюси і Єліне Чернігівської області; Катеринівка, Вовківка, Олександрівка і Волфине - Сумської та Ветеринарне, Нескучне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.

вогневого впливу зазнали райони Дворічної, Іванівки, Куп’янська, Кислівки, Котлярівки, Крохмального і Піщаного Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області.

противник обстріляв Невське і Діброву Луганської області та Терни і Серебрянку Донецької області. На Бахмутському напрямку танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

танкових та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області.

артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Велика Новосілка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі.

під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів, зокрема, Времівка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне і Новоданилівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали місто Херсон, а також Дмитрівка Миколаївської області.

Російські окупанти 1 лютого вкотре обстріляли прикордонні території Сумської та Чернігівської областей, унаслідок чого поранення отримав мирний мешканець.

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