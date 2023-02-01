Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"З 14:50 до 15:30 надійшла інформація про 17 приходів, імовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Студенок (Сумщина, - ред.)", - розповіли там.

Військові зазначили, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури наразі теж немає.



"З 15:10 до 15:40 повідомили про 14 приходів, імовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Єліне (Чернігівщина, - ред.)", - розповіли в ОК "Північ".

Згідно з повідомленням, втрат серед українських захисників немає, однак поранення отримав місцевий мешканець.

31 січня російські терористи обстріляли п'ять громад Сумської області.

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