На Луганщині поблизу автобусної зупинки знайшли міни окупантів

Про це передає СБУ.

"СБУ виявила у Луганській області схрон бойовиків з потужним арсеналом військових засобів ураження. Серед вилученого – постріли до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами", - йдеться в повідомленні.

Тайник було обладнано у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.

Зазначається, що схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" для вчинення диверсій.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:

13 протитанкових мін ТМ-62м,

7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета,

2 протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100,

8 бойових гранат із запалами,

13 детонаторів до протитанкових мін.

Наразі тривають невідкладні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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