На Луганщині поблизу автобусної зупинки знайшли міни окупантів
Служба безпеки України виявила поруч з автотрасою у Луганській області схрон з протитанковими мінами
Про це передає СБУ.
"СБУ виявила у Луганській області схрон бойовиків з потужним арсеналом військових засобів ураження. Серед вилученого – постріли до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами", - йдеться в повідомленні.
Тайник було обладнано у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.
Зазначається, що схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої "ЛНР" для вчинення диверсій.
Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:
- 13 протитанкових мін ТМ-62м,
- 7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета,
- 2 протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100,
- 8 бойових гранат із запалами,
- 13 детонаторів до протитанкових мін.
Наразі тривають невідкладні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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