На Луганщині п’ятеро вихованців школи-інтернату потрапили до лікарні з отруєнням

Про це повідомляють у поліції Луганської області.



"Сьогодні, 25 листопада, вночі, до поліції м. Кремінна надійшло повідомлення диспетчера швидкої медичної допомоги про госпіталізацію п'ятьох неповнолітніх дітей віком від семи до десяти років з попереднім діагнозом - харчове отруєння", - зазначають правоохоронні органи.



За інформацією слідства, близько 2 години ночі п’ятьом вихованцям школи-інтернату стало зле, підвищилася температура тіла. Вихователька викликала екстрену медичну допомогу, яка госпіталізувала дітей до медичного закладу.



Співробітники слідчо-оперативної групи та криміналістичної лабораторії, керівництво Слідчого управління ГУНП та прокуратури, представники держспоживслужби з'ясовують причини отруєння дітей.



Поліція проводить розслідування стосовно порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

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