На Луганщині п’ятеро вихованців школи-інтернату потрапили до лікарні з отруєнням
У місті Кремінна п'ятеро дітей зі школи-інтернату потрапили до лікарні з харчовим отруєнням
Про це повідомляють у поліції Луганської області.
"Сьогодні, 25 листопада, вночі, до поліції м. Кремінна надійшло повідомлення диспетчера швидкої медичної допомоги про госпіталізацію п'ятьох неповнолітніх дітей віком від семи до десяти років з попереднім діагнозом - харчове отруєння", - зазначають правоохоронні органи.
За інформацією слідства, близько 2 години ночі п’ятьом вихованцям школи-інтернату стало зле, підвищилася температура тіла. Вихователька викликала екстрену медичну допомогу, яка госпіталізувала дітей до медичного закладу.
Співробітники слідчо-оперативної групи та криміналістичної лабораторії, керівництво Слідчого управління ГУНП та прокуратури, представники держспоживслужби з'ясовують причини отруєння дітей.
Поліція проводить розслідування стосовно порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.
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