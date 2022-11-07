На Луганщині росіяни викидають людей із будинків і заселяють мобілізованих, - очільник Сєверодонецької ВЦА Стрюк
У Луганській області російські окупанти викидають людей з їхніх квартир та розселяють там мобілізованих, є окремі списки будинків
Про це в ефірі Еспресо заявив очільник військово-цивільної адміністрації Сєверодонецька Олександр Стрюк.
"Росіяни викидають людей з їхніх квартир та розселяють там мобілізованих. Це стосується і нашої Сєверодонецької громади також. Навіть вивісили список будинків, де є вільні вцілілі квартири, які будуть відчинятися від господарів і там буде розселення. Ставлення окупантів до населення стає більш диким", - сказав він.
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