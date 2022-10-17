На Луганщині росіяни всім комунальникам ставлять "годєн" і відправляють на військовий облік
У Станиці Луганській Луганської області окупанти примусово поставили на військовий облік працівників комунальних служб
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі та масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях. Так, за наявною інформацією, у Станиці Луганській Луганської області, працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією Генштабу, підтверджено ураження живої сили, озброєння та військової техніки противника за попередні дні. В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області: Молочанськ - до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська - 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар - до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе - до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи - близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених.
- На тимчасово окуповану частину Запорізької області прибули нові мобілізовані росіяни одягнені у цивільний одяг.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.99
Купівля 39.99Продаж 40.81
-
EUR
Купівля 38.32Продаж 39.41
- Актуальне
- Важливе