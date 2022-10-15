Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу РФ, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг", - розповіли в ЗСУ.

Російський агресор продовжує обстрілювати територію України, з початку доби, 15 жовтня, росіяни завдали 4 ракетні та 17 авіаударів.

У Росії командири всіх рівнів військово-морського флоту розпочали агітаційну роботу, щоб запросити особовий склад строкової служби на контрактову.

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