В окупантів бракує забезпечення: на Запоріжжя прибули мобілізовані росіяни одягнені у цивільний одяг
На тимчасово окуповану частину Запорізької області прибули нові мобілізовані росіяни одягнені у цивільний одяг
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу РФ, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг", - розповіли в ЗСУ.
- Російський агресор продовжує обстрілювати територію України, з початку доби, 15 жовтня, росіяни завдали 4 ракетні та 17 авіаударів.
- У Росії командири всіх рівнів військово-морського флоту розпочали агітаційну роботу, щоб запросити особовий склад строкової служби на контрактову.
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