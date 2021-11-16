На Луганщині у поліцейському відділенні знайшли тіло 24-річного патрульного, підозрюваного у вбивстві затримали

Про це повідомляє Поліція Луганської області.



"У місті Рубіжне Луганської області на території адміністративної будівлі, яку орендує Управління патрульної поліції, вранці було виявлено тіло 24-річного патрульного поліцейського з вогнепальним пораненням та тілесними ушкодженнями", - йдеться у повідомленні.



За попередньою інформацією під час огляду місця події слідчі встановили, що у загиблого поліцейського не було при собі табельної зброї.



Підозрюваного у вбивстві затримали.



Слідче управління Луганської обласної прокуратури за даним фактом відкрило кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).



"Оскільки до вбивства причетний працівник патрульної поліції, за рішенням прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань", - йдеться у повідомленні.



Як повідомлялося раніше, у вівторок, 16 листопада, у Святошинському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка.